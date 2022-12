POL-SO: Unfallflucht

Bad Sassendorf (ots) - Am Mittwoch, kam es um 15.50 Uhr, in der Straße Alter Feldweg in Bad Sassendorf zu einem Unfall. Eine 31-jährige Frau aus Bad Sassendorf ging mit ihrem Kinderwagen, in dem sich ihr fünf Monate altes Kind befand, in Richtung Schallern. Ein bislang unbekannter Radfahrer kam der Frau entgegen und fuhr ungebremst auf den Kinderwagen auf. Sowohl die Bad Sassendorferin als auch der Radfahrer kamen zu ...

