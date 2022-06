Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Handydiebstahl - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 1. Juni, einem 36-Jähren an der Bahnhofstraße das Mobiltelefon zu entwenden. Gegen 23.50 Uhr sprachen ihn vier Männer vor dem Hauptbahnhof an. Einer von ihnen umarmte den 36-Jährigen und entwendete ihm dabei das Handy aus der Hosentasche. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und forderte den Tatverdächtigen mit Erfolg auf, dass Diebesgut zurückzugeben. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Brüderstraße. Die vier Männer mit südländischem Erscheinungsbild sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Handy-Dieb trug eine orangefarbene Jacke mit einem hellen Schriftzug auf dem Rücken. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 entgegen.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell