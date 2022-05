Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Kindergarten

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25. Mai 2022) drangen unbekannte Täter zwischen 19.45 Uhr und 7 Uhr in einen Kindergarten an der Goerdelerstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten keine Beute. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell