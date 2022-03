Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht - Mercedes-Fahrer sollte sich besser selber melden

Soest (ots)

In der Nacht zu Dienstag (15. März 2022) kam es um 3 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Riga-Ring in Soest. Aufgrund der Spurenlage und von Videoaufzeichnungen geht die Polizei davon aus, dass ein silberner Mercedes-Benz den Riga-Ring in Richtung Lübecker Ring befuhr und in Höhe der dortigen Tankstelle/ des Supermarktes nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Fahnenmast prallte. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Mast ab und fiel hin. Anstatt die Polizei von dem Unfall zu informieren, entfernte sich der Wagen vom Unfallort. Die Polizei wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen vorhandenes Videomaterial zum Unfallhergang auswerten. Zeugen, die Hinweise auf einen silbernen Mercedes-Benz mit einem Unfallschaden im Frontbereich geben können, werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu informieren. Die Möglichkeit besteht natürlich auch für den reumütigen Mercedes-Fahrer. (reh)

