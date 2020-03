Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Wickede-Wimbern - Kradfahrer leicht verletzt (ots)

Am Samstag gegen 14.35 Uhr kam es auf der Mendener Straße in Höhe der Hausnummer 26 zu einem Auffahrunfall. Eine 58jährige Wickederin befuhr mit ihrem VW Beetle die Mendener Straße. In Höhe Hausnummer 26 fuhr sie auf das verkehrsbedingt haltende Krad der Marke BMW eines 67jährigen Mannes aus Lünen auf. Der Kradfahrer stürzte daraufhin mit seinem Krad. Beim Sturz touchierte er noch ein neben ihm stehendes Krad. Der 67 Jährige aus Lünen wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

