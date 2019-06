Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drogenkontrollen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagabend führten Beamte der Lippstädter Wache Drogenkontrollen im Innenstadtbereich durch. Dabei konnten insgesamt sieben Personen mit Drogen festgestellt werden. Es handelte sich in allen Fällen um Marihuana. Bei einer Kontrolle reagierte ein 25-jähriger Lippstädter gleich aggressiv auf die Polizisten. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann entblößte schließlich auch sein Hinterteil. Sein 26-jähriger Bruder, der Marihuana bei sich hatte reagierte ebenfalls sehr aggressiv auf die Beamten. Neben den Drogen wurde bei ihm auch ein Messer sichergestellt. (lü)

