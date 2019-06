Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radler verletzt

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 14:25 Uhr, kam es an der Runtestraße zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Möhnesee beabsichtigte aus einer Firmenzufahrt auf die Runtestraße nach rechts abzubiegen. Dabei musste er den Radweg überqueren und übersah einen von rechts kommenden Radfahrer. Der 15-jährige Werler stieß mit Renault zusammen, wurde über die Motorhaube geschleudert und leicht verletzt. Er musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1000,- EUR. (lü)

