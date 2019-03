Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Mit dem Auto auf den Schulhof

Lippstadt (ots)

Am Dienstmorgen, um 07:45 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Graf-Bernhard-Realschule zu einem Vorfall. Ein VW Golf fuhr mit quietschenden Reifen auf den Schulhof, überfuhr eine kleine Betonmauer und prallte schließlich gegen einen Fahrradständer. Die drei Insassen stiegen aus und suchten zu Fuß das Weite. Zum Glück wurde keines der auf dem Schulhof befindlichen Kinder dabei verletzt. Die herbeigerufene Polizei konnte die Fahrzeuginsassen noch in der Nähe erwischen. Der Fahrer war ein 22-jähriger Lippstädter, der bereits wegen Drogendelikten vorbestraft ist. Er stand auch diesmal unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ermittlungen ergaben, dass er in der Nacht zuvor in Liesborn-Göttingen in ein Haus eingebrochen war. Hier hatte er einen Autoschlüssel entwendet und den Golf damit gestohlen. In Lippstadt hatte er seine Freunde, einen 15-Jährigen Jungen und ein 13-jähriges Mädchen abgeholt um mit Ihnen durch die Gegend zu fahren. An der Schule wollte man einen weiteren "Bekannten" besuchen. Einen Führerschein hatte der 22-Jährige nicht. Er befindet sich noch im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. (lü)

