Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auf frischer Tat ertappt

Erwitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einer Ruhestörung nach Erwitte gerufen. Dort sahen die Polizisten einen 35-jährigen Mann aus Erwitte, der ein Graffiti an die Hauswand des Rathauses sprühte und ihnen die Spraydose entgegen warf. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Erwitter von den Beamten auf möglichen Drogenkonsum angesprochen. Diesen gab er auch unverhohlen zu. Da er in der Nähe des Tatortes wohnte, brachten ihn die Beamten noch nach Hause. In der Wohnung zeigte der Mann den Beamten noch einen Teller mit Drogenanhaftungen. Diese wurden dann auch umgehend sichergestellt. Als der Erwitter sich nun anschickte ins Bett zu gehen, verließen die Beamten die Wohnung. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wunderten sie sich noch über Marihuanageruch, den sie einer weiteren Wohnung zuordnen glaubten. Während die Beamten mit dem dort wohnenden Mieter die Wohnung begutachteten und feststellten, dass sich der Geruch nicht verfestigte und nicht zum Auffinden von Drogen führte, schlug der 35-jährige Erwitter, der mittlerweile seine Wohnung wieder verlassen hatte, die Wohnungseingangstür des dortigen Mieters ein. Daraufhin wurde er von den Beamten zu Boden gebracht, gefesselt und zur Wache nach Lippstadt gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Nach Ausnüchterung konnte er dann am Morgen die Wache wieder verlassen. (reh)

