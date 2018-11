POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Wem gehört dieses Fahrrad? /// Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Bild-Infos Download

Lippstadt (ots) - Bereits am 12. November hatte die Polizei in Lippstadt einen 15-Jährigen mit einem gestohlenen Fahrrad aufgegriffen. Der Jugendliche gab an, dass das Rad gestohlen sei. Jedoch lag noch keine Diebstahlsanzeige vor. Nachdem ein Foto des Rades veröffentlicht wurde, meldete sich die Besitzerin. Der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei verschickte nun eine Vorladung an den Jugendlichen. Als der Vater diesen Brief las, rief er direkt die Polizei an. In seinem Garten stand ein Fahrrad, welches wohl nicht dahingehört. Der 15-Jährige konnte sich noch daran erinnern, das Rad vor 14 Tagen am Rathausplatz entwendet zu haben. Leider liegt, wie auch schon beim letzten Mal, keine Diebstahlanzeige für das Rad vor. Darum die Frage der Polizei: Wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02941-91000. (lü)

