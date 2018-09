POL-SO: Lippstadt - Schulwegunfall

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 07:45 Uhr, kam es an der Liebigstraße zu einem Unfall. Ein 11-jähriger Schüler aus Lippstadt war mit seinem Fahrrad auf der Liebigstraße unterwegs. Dazu benutzte er, die von sich aus gesehen linke Straßenseite. Der 24-jährige Fahrer eines Mazda aus Lippstadt fuhr die Straße in entgegen gesetzter Richtung. Er konnte dem jungen Radler nicht ausweichen. So kam es zu einer Kollision, bei der Schüler stürzte und sich leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lü)

