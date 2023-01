Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 16-Jährige bei Dunkelheit von PKW erfasst #polsiwi

Siegen (ots)

Siegen -Am Donnerstag (12.01.2023) ist es in den frühen Morgenstunden zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw gekommen. Ebenfalls am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 10-jährigen Jungen, der als Fußgänger in Kreuztal-Buschhütten unterwegs war - die Polizei berichtete bereits gestern hierüber.

Auch bei dem Unfall in Siegen musste die Polizei feststellen, dass die 16-jährige Schülerin, die zu Fuß unterwegs war, schwarz gekleidet und dadurch erschwert für den 44-jährigen Fahrzeugführer zu erkennen war. Die Jugendliche überquerte die Tiergartenstraße an einem Fußgängerüberweg. Hierbei wurde sie von dem herannahenden Pkw-Fahrer zu spät erkannt und erfasst. Laut Zeugen soll der Autofahrer mit geringer Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg herangefahren sein. Die 16-Jährige verletzte sich bei der Kollision zum Glück nur leicht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt aufgrund des Personenschadens, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt.

Vor dem Hintergrund der beiden jüngsten Verkehrsunfälle appelliert die Polizei: Sorgen Sie mit Ihrer Kleidung oder reflektierenden Gegenständen für eine gute Erkennbarkeit bei Dunkelheit, um sich oder Ihre Kinder im Straßenverkehr zu schützen.

