Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verletzter Mann löst polizeiliche Ermittlungen aus - #polsiwi

Siegen-Bürbach (ots)

Am Dienstagmorgen (26.01.2021) ist die Polizei zu einem Haus im Banfer Weg gerufen worden. Dort trafen die Beamten eine verletzte männliche Person an. Die Frage wie es zu der Verletzung des Mannes kam, ist ebenso unbekannt wie die Hintergründe des Sachverhalts. Der Verletzte wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

