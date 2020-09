Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht: BMW mutwillig beschädigt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Dienstagmittag (29.09.2020) einen BMW auf dem Wanderparkplatz an der B 54 in Wilnsdorf mutwillig beschädigt.

Der Besitzer war gegen 12:30 Uhr zusammen mit einem Freund zu einem Spaziergang aufgebrochen. Als die beiden knapp eine Stunde später zum Parkplatz zurückkehrten, stellten sie die Beschädigungen fest. An drei Stellen schlugen die Täter mit einem Gegenstand auf das Metall des Fahrzeugs ein. Zudem wurde über die gesamte Länge des PKW der Lack beschädigt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mittags rund um den Wanderparkplatz unterwegs waren und den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise nehmen die Kollegen unter der 0271 7099-0 entgegen.

