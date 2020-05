Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Blutprobe - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am frühen Montagmorgen (04.05.2020), gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem BMW die Hüttentalstraße von Eiserfeld kommend in Richtung Kreuztal. In Höhe der Anschlussstelle Rinseau kam er mit dem Fahrzeug von seinem Fahrstreifen ab und prallte mehrfach gegen die Leitplanke. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend weiter Richtung Weidenau.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, meldet dies bei der Polizei. Der 38-Jährige konnte schließlich in der Weidenauer Siegstraße von Beamten der Wache Weidenau im Fahrzeug angetroffen werden.

Der Fahrer war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Gesamtsachschaden circa 6500,- Euro.

