Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigung

Siegen (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2019, beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen 18.10 und 18.50 Uhr in der Siegener Bahnhofstraße die Verglasung der Eingangstür zum "Treffpunkt Sicherheit" und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

