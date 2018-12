POL-SI: Polizei sucht Zeugen zu unfallflüchtigem Lkw-Fahrer

Bad Berleburg (ots) - Eine Autofahrerin parkte am Freitagmorgen um 11.10 Uhr ihren grauen Opel Corsa auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in Bad Berleburg in der Sählingstraße. Als die Frau vom Einkaufen zurückkam, war ihr Pkw in der Zwischenzeit vermutlich vom Fahrer eines Klein-Lkw beim Ausparken beschädigt worden. Der LKW-Fahrer brachte alsdann einen Zettel mit einem Namen und einer nicht existenten Handy-Nummer an der Windschutzscheibe des Corsa an und entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort - einen Schaden von rund 1200 Euro an dem Corsa hinterlassend. Laut Zeugenaussagen soll der Klein-Lkw ein blaues Führerhaus und eine weiße Bracke an der offenen Ladefläche haben. Der männliche Fahrer soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02751-909-0.

