POL-SI: 19-jährige bei Unfall verletzt

Hilchenbach-Lützel (ots) - Am Mittwoch (28.11.2018) gegen 13:15 Uhr landete eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kronprinzenstraße(Bundesstraße B62) im Straßengraben. Die junge Frau war zunächst von Erndtebrück in Richtung Hilchenbach unterwegs. Im Ortseingang von Lützel verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich ihr Auto und blieb im Graben liegen. Die schwerverletze 19-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem beschädigten Auto befreit werden. Anschließend transportierte ein Rettungshubschrauber die junge Frau in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20000 Euro. Die Bundestraße war für rund zwei Stunden gesperrt.

