POL-SI: Unfall: Junge Frau landet in Kuhweide

Netphen (ots) - Eine unter Alkoholeinfluss stehende 20-jährige Autofahrerin verlor in der Nacht zu Sonntag in Netphen auf einem Wirtschaftsweg zwischen Gernsdorf und Salchendorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach einen Elektroweidezaun, überfuhr eine Viehweide, touchierte einen dort stehenden landwirtschaftlichen Anhänger und prallte schließlich in einen unterhalb einer fünf Meter tiefen Böschung befindlichen Futteraufbau-Viehanhänger. Die junge Frau wurde zur Wilnsdorfer Wache verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen sie gefertigt wurde. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell