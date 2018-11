POL-SI: Exhibitionist in Bad Laasphe

Bad Laasphe (ots) - Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt erneut gegen einen noch unbekannten Exhibitionisten. Der Mann trat am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr in Bad Laasphe im Bereich des Waldweges in Erscheinung. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre, relativ groß, schlank, dunkle Mütze, dunkle Jacke mit Karoärmeln; helle, breite Jeans. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02751-909-0 entgegen.

