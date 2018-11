POL-SI: Auto zerkratzt

Siegen (ots) - Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in Weidenau in der Jahnstraße geparkten schwarzen Peugeot 107 und richteten dabei einen Schaden von 2.000 Euro an. Hinweise zu den Übeltätern nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

