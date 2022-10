Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen entwendet

Hennef / Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (12.10.2022) kam es in Hennef und Troisdorf vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren.

In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden drei geparkte PKW zwischen der Josef-Dietzgen-Straße und der Max-Planck-Straße in Hennef und ein geparktes Fahrzeug am Gertrudenweg in Troisdorf angegangen.

Mutmaßlich entfernte der unbekannte Täter die Katalysatoren mit einem Winkelschleifer.

Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise an die Polizei Hennef unter 02241 541-3521 und an die Polizei Troisdorf unter 02241 541-3221. (Re.)

