Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte

Siegburg (ots)

Am Montag (12. September), in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 12.30 Uhr, wurde in eine Gaststätte an der Wahnbachtalstraße in Siegburg eingebrochen. Die Einbrecher hatten die Kelleraußentür aufgebrochen und waren durch den Keller in die Geschäftsräume eingedrungen. Zuvor hatten sie mutmaßlich erfolglos versucht, ein Fenster zur Terrasse auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Aus dem Schankraum fehlten diverse Spirituosen, sowie das Wechselgeld aus einer Schublade an der Theke. In einem Nebenraum fanden die Täter einen Wandtresor. Der Tresor wurde von der Wand gerissen und samt Inhalt entwendet. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise an die 02241 541-3121. (Bi)

