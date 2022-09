Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Haus in Lohmar

Lohmar (ots)

Am Sonntagmorgen (11. September) bemerkte eine 37-Jährige, dass in das Haus ihrer Eltern in Lohmar eingebrochen wurde. Während der Abwesenheit der Eltern kümmerte sich die Tochter um das Haus "In den Weingärten". Die Frau gab an, dass am Freitagvormittag noch alles in Ordnung gewesen sei. Als sie Sonntag gegen 10 Uhr nach dem Rechten sehen wollte, fand die 37-Jährige das Haus einbruchstypisch durchsucht vor. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich offenbar über ein Kellerfenster oder die Terrassentür Zugang zu dem Haus. An Fenster und Türe konnten durch die Polizei Hebelspuren gesichert werden. Ob etwas gestohlen wurde, und wenn ja was, konnte zunächst nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 5413121 entgegen. Die Polizei bietet kostenlose Fachberatung zum Thema Einbruchschutz an. (Uhl)

