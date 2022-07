Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hoher Sachschaden nach Brand in Turnhalle

Eitorf (ots)

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei am Mittwochabend (27.07.2022) gegen 21.45 Uhr waren Löschzüge aus Eitorf und Windeck damit beschäftigt, ein Feuer in der Turnhalle der Sekundarschule Eitorf an der Brückenstraße zu bekämpfen.

Im hinteren Bereich der Sporthalle, in der aktuell Renovierungsarbeiten stattfinden, war es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 500.000 Euro angegeben.

Einbruchsspuren waren an der von allen Seiten frei zugänglichen Sporthalle nicht erkennbar. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Brandstelle und versiegelten die Turnhalle.

Am Donnerstagmorgen (28.07.2022) wurde der Tatort von Brandexperten der Siegburger Polizei begutachtet. Hinweise auf eine technische Ursache ließen sich bislang nicht finden. Möglicherweise wurde das Feuer von außen durch einen Spalt in der Betonfassade fahrlässig oder vorsätzlich entfacht. Die Kriminalpolizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell