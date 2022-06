Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei mögliche Unfallzeugen gesucht

Siegburg (ots)

Bereits am Freitagmorgen (24.06.2022) kam es gegen 08.25 Uhr an der Einmündung Wilhelm-Ostwald-Straße/Martin-Opitz-Straße in Siegburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 31-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem unbekannten Autofahrer. Die leicht verletzte Siegburgerin, die sich erst später bei der Polizei meldete, gab an, dass sie mit dem Leih-E-Scooter auf der Wilhelm-Ostwald-Straße in Richtung "Am Turm" gefahren war. An der Einmündung bog ein weißer PKW aus der Martin-Opitz-Straße ab und prallte gegen das Elektrokleinstfahrzeug. Die junge Frau stürzte und verletzte sich dabei. Zwei unbekannten Zeugen haben ihr dann wieder auf die Beine geholfen, während der Autofahrer weitergefahren war. Die Personalien der Helfer sind bislang unbekannt.

Die Angaben der beiden Zeugen sind für die Aufklärung der Verkehrsunfallflucht wichtig. Ebenso die Hinweise weiterer Zeugen, die Angaben zu dem weißen kombiähnlichen Auto, bei dem es sich nicht um einen SUV handeln soll, machen können. Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

