Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Metalldiebstahl - Unbekannte stehlen Regenrohre

Siegburg/Sankt Augustin (ots)

In Siegburg und in Sankt Augustin sind in der Nacht zu Dienstag (31.05.2022) die Regenrohre an zwei Wohnhäusern von unbekannten Dieben gestohlen worden. In der Siegburger Ludwigstraße wurden sechs Meter Kupferfallrohr entwendet. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten in der Nacht gegen 00.40 Uhr ungewöhnliche Geräusche vor dem Haus gehört, diese aber nicht mit einem Diebstahl in Verbindung gebracht. In der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden fehlten ebenfalls einige Meter des Fallrohrs aus Kupfer eines Einfamilienhauses.

Ob die beiden Diebstähle im Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten unter 02241 541-3121 für Siegburg oder unter -3321 für Sankt Augustin. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell