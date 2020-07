Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Lagerhalle ein

Kirchhundem (ots)

In der Zeit von Mittwoch (22. Juli) 0 Uhr bis Mittwochnachmittag 15.30 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle in der Albaumer Straße in Kirchhundem verschafft. Vermutlich drangen sie durch das Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Marken-Werkzeuge. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob weitere Dinge gestohlen wurden. Zudem entstand ein Sachschaden an der Tür im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

