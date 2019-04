Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei bittet um Hinweise - Roter VW zerkratzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstagabend (9. April) gegen 18.50 Uhr hat eine 59-Jährige bei der Polizei Anzeige erstattet, da ihr roter VW während ihrer Arbeitszeit beschädigt wurde. Die Geschädigte gab an, dass sie zwischen 5 und 15.45 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz "Am Biertappen" in Altenhundem geparkt hatte. Als sie wieder zurückkehrte, stellte sie fest, dass die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet, Hinweise und Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

