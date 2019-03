Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schutzengel dabei: 26-Jährige schläft hinter Steuer ein

Attendorn (ots)

Am Mittwochnachmittag (6. März) gegen 15.45 ist eine 26-Jährige über die Ihnestraße durch Listerscheid in Fahrtrichtung Meinerzhagen gefahren und dort, kurz nach Ortsausgang, mit einer Mauer kollidiert. Nach eigenen Angaben schlief die junge Frau am Steuer ein, wodurch sie ihr Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn lenkte. Erst nachdem sie die parallel zur Gegenfahrbahn verlaufende Mauer touchierte, wurde sie wieder wach. Nach einigen Metern konnte sie ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen. Zum Glück gelang es einem anderen Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr, rechtzeitig auszuweichen und so einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt, nur ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell