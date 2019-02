Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW hatte falsche Kennzeichen montiert

Kirchhundem (ots)

Kichhundem - In der Nacht zu Montag wollte eine Streife um 00:15 Uhr einen entgegenkommenden VW Golf in der Hundemstraße überprüfen. Nach dem Wenden des Streifenwagens war der Golf allerdings in der Dunkelheit verschwunden, konnte jedoch später in der Nähe geparkt angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich schnell heraus, warum sich der Fahrer des Golf eilig entfernt hatte, das Kennzeichen war nämlich für einen Audi ausgegeben. Der 21-jährige Fahrzeugführer konnte vor Ort ermittelt werden. Er räumte ein, mit dem nicht zugelassenen PKW gefahren zu sein. Gegen ihn und den 44-jährigen Halter des Audi, der ihm die Kennzeichen überlassen hatte, wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

