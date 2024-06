Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenaufruf nach Kabeldiebstahl

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (14.06.), gegen 4 Uhr, wurden drei Männer im Bereich der Allrather Straße in Neurath dabei beobachtet, wie sie Kabel aus einer Gartenanlage heraus in einen weißen Transporter mit Aachener Städtekennung luden. Anschließend fuhren sie in Fahrtrichtung des Kraftwerkes Neurath davon.

Der Zaun der Kleingartenanlage war an zwei Stellen, unter anderem in Richtung des angrenzenden Geländes, von dem die Kabel gestohlen wurden, beschädigt. Von einer offenstehenden Tür aus, an der keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, führten Schleifspuren durch die Kleingartenanlage bis hin zum ursprünglichen Abstellort des Transporters. Dort ließen die Unbekannten mehrere Kabel zurück. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell