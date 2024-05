Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Meerbusch / Grevenbroich / Dormagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (09.05.), circa 18:00 Uhr, bis Freitag (10.05.), etwa 10:30 Uhr, versuchten unbekannte Tatverdächtige eine Eingangstür an einem Haus an der Straße "Am Kapellengraben" in Meerbusch aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

In Grevenbroich bemerkte eine lebensältere Dame am Donnerstag (09.05.), gegen 11:30 Uhr, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck entwendet wurde. Wie die mutmaßlichen Tatverdächtigen in das Einfamilienhaus an der Goethestraße in Grevenbroich eindringen konnten, ist Teil der Ermittlungen.

In Neuss brachen am Samstag (11.05.), zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Kamp" in Neuss ein. Es wurden diverse Räume durchwühlt und Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die mutmaßlichen Einbrecher über eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus.

In Dormagen am Rensingweg kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen versuchten am Samstag (11.05.), zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, über die Eingangstür in das Haus zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte jedoch.

An der Strümper Straße in Meerbusch kam es von Samstag (11.05.), circa 18:30 Uhr, bis Sonntag (12.05.), 01:30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen gelangten nicht in das Wohnhaus. Ein Grill, welcher sich vor dem Haus befand, wurde entwendet.

Die Kriminalkommissariate 14 und 23 haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu der Tat und den möglichen Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei berät interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell