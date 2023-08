Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Betrügerin gibt sich als Pflegekraft aus

Meerbusch (ots)

Eine Seniorin schaute am Dienstag (29.08.), gegen 11:15 Uhr, aus ihrem Fenster, an der Lötterfelder Staße in Meerbusch, als eine unbekannte Dame ihr zu winkte und auf die Haustür zuging. Die Meerbuscherin öffnete die Tür und die Unbekannte stellte sich als Pflegekraft vor, welche ebenfalls eine alte Bekannte wäre. Die lebensältere Dame ließ die Frau in ihr Haus. Die mutmaßliche Betrügerin gab an die Toilette aufzusuchen. Die Seniorin bemerkte kurze Zeit später, dass sich zwei weitere Männer im Hausflur befinden und die unbekannte Frau vom Obergeschoss herunterkam. Die drei Personen sollen sich auf einer anderen Sprache unterhalten haben, welche sich wie Spanisch anhörte. Die Meerbuscherin drohte die Polizei zu rufen und die mutmaßlichen Tatverdächtigen verließen das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Obergeschoss mehrere Schubladen sowie Schranktüren geöffnet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Die mutmaßliche Betrügerin hatte dunkle lange Haare, trug eine schwarze Jacke und ein schwarz-weißes schienbeinlanges Kleid mit gezacktem Ende. Sie wurde mit einem jungen Erscheinungsbild beschrieben sowie mit einer schlanken Figur, wobei es den Eindruck macht, dass sie schwanger sein könnte. Die beiden unbekannten Männer seien circa 175 bis 185 Zentimeter groß und kräftig.

Das Kriminalkommissariat 12 sucht Zeugen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell