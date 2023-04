Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Meerbusch (ots)

Am Freitag (31.03.), gegen 16 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer lebensälteren Frau an der Paul-Klee-Straße. Im Haus gebe es einen Rohrbruch, so der Mann, und er als Handwerker müsse nun nach dem Rechten sehen. Mit dieser Geschichte erschlich er sich erfolgreich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Seniorin, die er sodann im Bad damit beschäftigen wollte, dass sie die Duschbrause festhalten solle, während das Wasser angestellt war. Er selbst verließ kurz den Raum. Der Seniorin kam das seltsam vor, wurde jedoch weiter beschwichtigt und abgelenkt. Anschließend behauptete er, es sei alles in Ordnung, und verließ die Wohnung.

Dass er dabei dann noch Ketten und Ringe der Seniorin dabeihatte, musste diese im Nachhinein feststellen. Sie erstattete Anzeige. Es soll sich bei dem Tatverdächtigen um einen jungen Mann gehandelt haben, der circa 185 Zentimeter groß gewesen sein soll. Er soll von normaler Statur gewesen sein und hatte dunkles, kurzes Haar. Bekleidet war er unter anderem mit einem blauen Pullover und er trug einen Mundschutz. Sein Erscheinungsbild soll gepflegt gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

