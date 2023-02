POL-NE: Diebe stehlen bei Einbruch Schmuck

Neuss; Grevenbroich (ots) - Am Montag (13.02.) und Dienstag (14.02.) kam es in Neuss und Grevenbroich zu Diebstählen aus Pkw. An der Bergheimer Straße in Neuss wurde von Montag auf Dienstag, zwischen circa 17:00 Uhr und 06:30 Uhr, eine Geldbörse aus einem Pkw entwendet. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Aufbruchspuren. Hingegen wurde in Neuss an der Straße "Am Südpark" die Scheibe eines Pkw ...

mehr