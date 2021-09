Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zerstören Autoscheiben - Wer hat etwas beobachtet?

Grevenbroich-Neurath (ots)

Dienstagnacht (21.09.), gegen 2:00 Uhr, hörte eine Anwohnerin der Viktoriastraße laute Geräusche und eine Männerstimme, maß ihrer Wahrnehmung aber zunächst keine größere Bedeutung zu.

Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte vermutlich zur gleichen Zeit vier Fahrzeuge und das Fenster eines nahe gelegenen Freizeitparks beschädigt. Nach Spurenlage schlugen die Täter an geparkten Autos teilweise die Heck-, Front- und Seitenscheiben ein, schlugen Dellen in eines der Fahrzeuge und rissen oder traten Außenspiegel ab.

Das Kriminalkommissariat 24 sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können (Telefon 02131 300-0).

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie eine Straftat beobachten. Aber spielen Sie nicht den Helden. Versuchen Sie nicht einen flüchtenden Täter mit Gewalt aufzuhalten, wenn Sie sich so gegebenenfalls selber in Gefahr bringen. Versuchen Sie sich stattdessen das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von genutzten Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

