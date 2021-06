Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Taschendieb

Rommerskirchen (ots)

Am Samstag (26.06.), gegen 18:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter im Bereich der Geschäfte am Mariannenpark die Geldbörse eines 19 Jahre alten Mannes aus Rommerskirchen. Das Opfer hatte das Portemonnaie in der vorderen rechten Hosentasche getragen.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei einen etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann, der sich auffällig in der Nähe des Bestohlenen aufgehalten haben soll.

Der Mann wird als circa 180 Zentimeter groß, mit leicht untersetzter Statur beschrieben. Er soll sehr kurze helle Haare und einen schwankenden Gang haben. Bekleidet war die Person mit einem roten T-Shirt.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 erbeten.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. Die Polizei rät: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

