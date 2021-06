Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe stehlen Geldbörsen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Dienstag (22.06.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Eine 84-jährige Seniorin erlitt einen Schreck, als sie beim Bäcker an der Lübecker Straße in ihre Umhängetasche schaute. Grund dafür waren nicht die Backwaren, sondern das Fehlen ihrer Geldbörse. Vor dem Besuch der Bäckerei kaufte die Frau zusammen mit ihrem Lebensgefährten in einem naheliegenden Supermarkt ein. Wer ihr das Portemonnaie möglicherweise aus der Umhängetasche entwendet hat, weiß sie nicht.

Das Kriminalkommissariat 25 leitet die Ermittlungen und nimmt mögliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Gefahr, mit Trickdieben in Kontakt zu geraten, ist vor allem in Menschenmengen gegeben. Ein gesundes Maß an Misstrauen sollte daher bestehen. Lassen Sie ihre Umhängetasche stets verschlossen und verteilen Sie ihre Wertsachen wenn möglich in ihren Taschen. Führen sie nicht mehr Bargeld mit sich, als sie benötigen und tragen sie keine Daten oder PIN-Codes ihrer Geldkarten mit sich.

