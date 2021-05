Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein unterwegs - Polizei stellt 33-Jährigen nach Verfolgung

Grevenbroich (ots)

Am Samstagmorgen (29.05.), gegen 10 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der Straße "Am Sodbach" in Grevenbroich einen Kradfahrer zu kontrollieren. Aufgefallen war der Fahrer aufgrund der starken Beschleunigung. Der Streifenwagen fuhr dem motorisierten Zweirad hinterher und machte dem Fahrer mit Anhaltezeichen deutlich zu verstehen, dass die Beamten ihn kontrollieren wollen. Daraufhin bog der 33-Jährige mit seinem Roller mit überhöhter Geschwindigkeit in die Bergheimer Straße ein. Durch waghalsiges Fahren, ignorieren von Verkehrszeichen und roten Ampeln, Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit und plötzliche Bremsmanöver, mussten Fußgänger auf der Strecke mehrfach ausweichen. Die Verfolgung ging über den Waldweg "Am Ziegelkamp", die Montanusstraße, Parkstraße, Ostwall sowie Bahnstraße und endete auf der Rheydter Straße. Dort fuhr der Flüchtige über den Gehweg, wodurch die Polizisten den Sichtkontakt verloren. Durch zeitgleiche Ermittlungen konnte der Beschuldigte wenige Minuten später in Bahnhofsnähe in Grevenbroich angetroffen werden.

Der Grund für das Verhalten des Meerbuschers war schnell gefunden: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Roller sowie das Kennzeichen nicht übereinstimmen liegt hier der Verdacht einer Straftat nahe.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell