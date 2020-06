Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Cannabis sicher

Korschenbroich (ots)

Am frühen Montagabend (29.06.), gegen 17:30 Uhr, weckte im Bereich des Waldstückes "An der Blankstraße" in Korschenbroich ein verdächtiges Trio das Interesse einer Polizeistreife.

Als einer der jungen Männer die Polizisten als solche erkannte, gab er sofort Fersengeld. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den 20-Jährigen. Der Grund für sein Verhalten war auch schnell gefunden. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes stellten sie in einem Rucksack, neben einigen Cliptütchen mit knapp 50 Gramm Cannabis, auch eine Feinwaage sicher.

Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beamte des Kriminalkommissariats 23 in Kaarst übernahmen die weiteren Ermittlungen.

