Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kioskeinbruch - Polizei fahndet nach Opel Kleinwagen

Neuss (ots)

Am frühen Montagmorgen (16.09.), gegen 04:15 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in einen Kiosk an der Rheinfährstraße in Uedesheim.

Anwohner, die durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam wurden, informierten die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie zwei unbekannte Männer in einem silbernen Opel Corsa vom Tatort über die Rheinfährstraße in Richtung "Rhein" flüchteten. Eine Fahndung nach dem Duo durch die Polizei verlief bislang ergebnislos. Eine Personenbeschreibung der beiden Tatverdächtigen liegt nicht vor. Die Täter hatten die Scheibe der Eingangstür mit einem Kanaldeckel eingeschlagen. Art und Umfang der Beute sind noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben oder Hinweise auf die flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

