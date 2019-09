Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raubüberfall auf Tankstelle

Dormagen (ots)

Am Montagmorgen (02.09.) betrat ein maskierter Täter gegen 03:15 Uhr die Tankstelle im Gewerbegebiet Hackenbroich an der Kruppstraße. Er drohte mit dem Einsatz von Pfefferspray und zwang die Angestellte, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Räuber Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 170-180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte der Täter ins Gesicht gezogen und war mit einem Tuch maskiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Vorfeld oder zum Zeitpunkt der Tat im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.(Th.)

