Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Personenkontrolle in Korschenbroich - Verdächtiger Radfahrer mit Haftbefehl gesucht

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Bei einer Personenkontrolle in Korschenbroich bewiesen die Beamten am Sonntagabend (11.8.) ein gutes Gespür. Im Rahmen der Streife kontrollierten sie einen 33-jährigen Radfahrer an der Don-Bosco-Straße, gegen den ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Unfallflucht vorlag. Die Polizisten nahmen den gesuchten Mann aus Neuss fest und brachten ihn am Montagvormittag (12.8.) in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell