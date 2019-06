Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb schlägt in Heimwerkermarkt zu - Mitarbeiterin erwischt ihn beim Diebstahl

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots)

Am Mittwoch (12.06.) überführte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Baumarktes einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat. Der 35-Jährige war, gegen 13:45 Uhr, mit mehreren Artikeln erwischt worden, als er, ohne zu bezahlen, einen Heimwerkermarkt "An der Zuckerfabrik" verlassen wollte. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Der Beschuldigte, der nach eigenen Angaben aus Weißrussland stammt, führte keine Ausweisdokumente mit sich. Den Verdacht des illegalen Aufenthalts und die damit verbundenen Folgemaßnahmen prüft nun das zuständige Ausländeramt des Rhein-Kreises Neuss.

