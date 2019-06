Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste 14-Jährige wieder da - Polizei stellt Öffentlichkeitsfahndung ein

Neuss, Dormagen, Krefeld (ots)

Mit Pressemitteilung vom 12.06.2019 - 15:54 Uhr, veröffentlichte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss das Bild einer 14-jährigen Schülerin, die sich am Dienstagmittag (11.06.), mit zunächst unbekanntem Ziel aus einer Jugendeinrichtung an der Norfer Straße in Neuss entfernt hatte und auch in der Nacht nicht dorthin zurückkehrte. Kurz nach Veröffentlichung des Fotos, konnte die Jugendliche in Krefeld durch Polizeibeamte angetroffen und in die Obhut der Mutter übergeben werden. Das Mädchen ist wohl auf und inzwischen wieder in Neuss.

