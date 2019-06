Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiges Duo nach Ladendiebstahl gefasst

Neuss (ots)

Die Polizei rückte am Dienstag (11.6.), gegen 16 Uhr, zu einem Einkaufscenter an der Breslauer Straße in Neuss aus. Dort hielt der Sicherheitsdienst eine minderjährige mutmaßliche Ladendiebin fest, die mit einem Komplizen offenbar versucht hatte, Schuhe zu stehlen. Die wehrhafte 16-Jährige verletzte bei dem Versuch zu entkommen einen Mitarbeiter des Einkaufscenters leicht, durch einen Biss in den Finger.

Ihrem männlichen Begleiter war zunächst die Flucht gelungen, doch die Polizeibeamten stellten den 23-Jährigen im Bereich "An der Hammer Brücke".

Das verdächtige Duo musste die Polizisten zur Identitätsfeststellung zur Wache begleiten. Beide werden sich einem Ermittlungsverfahren stellen müssen. Die Tatvorwürfe lauten: versuchter Diebstahl und Körperverletzung.

