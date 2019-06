Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Autos entwendet - Kripo ermittelt

Neuss (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (2./3.6.) entwendeten Unbekannte drei Gebrauchtfahrzeuge vom Gelände eines Autohauses an der Jülicher Landstraße. Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter einen weißen und einen grauen Audi SQ 5 (beide Erstzulassung 2017) sowie einen schwarzen Audi RS 4 Avant (Erstzulassung 2014). Zwei der entwendeten Fahrzeuge wurden noch in der Nacht in Erkelenz (Kreis Heinsberg) gesichtet. Dort verliert sich jedoch ihre Spur.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat in Neuss oder zum Verbleib der Wagen nimmt das Kommissariat 14 in Neuss entgegen (Telefon 02131 3000).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell