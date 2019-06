Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach versuchten Wohnungseinbrüchen

Bild-Infos

Download

Neuss-Weckhoven (ots)

In der Nacht zum Sonntag (02.06.) hatten Unbekannte versucht, in zwei Reihenhäuser an der Jochen-Klepper-Straße, in Weckhoven, einzubrechen. Offensichtlich durch Aufhebeln der Eingangstür wollten die Täter in die Häuser gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (01.06.), 22 Uhr, und Sonntagabend (02.06.), 19:00 Uhr. Hebelspuren zeugen von der Arbeitsweise der Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, bevor man jemandem mittels elektronischem Türöffner Zugang zum Haus gewährt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt verständigen Sie sofort die Polizei (110).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell