Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2019 gegen 19:35 Uhr kam es in Neuss auf der Jülicher Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 76-jährige Pkw-Fahrerin die Jülicher Landstrasse aus Richtung Bundesautobahn kommend in Richtung Innenstandt Neuss. In Höhe eines ortsansässigen Baumaschinenhandels wollte sie ihr Fahrzeug wenden. Hierbei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden 34-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde der Kradfahrer schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Beide kamen nach ärztlicher Behandlung vor Ort in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahmen waren sowohl die Jülicher Landstrasse als auch die Autobahnabfahrten in Richtung Unfallstelle gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Ma.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell